محافظ بني سويف يتفقد أرض المشروع القومي للصوبات الزراعية

أكد هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن المشروع القومي للصوبات الزراعية، على رأس أولويات المحافظة؛ خاصة أنه أصبح مشروعًا قوميًا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء لمنطقة الـ62 ألف فدان المخصصة؛ لإقامة المشروع القومي للصوبات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا.



وشدد عبدالجابر على الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميًا في مجال الزراعات المحمية، ما يمثل دعمًا للاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية، فضلًا عن دعم المشروع لجهود التنمية في إقليم الصعيد، لافتًا إلى بني سويف ستحظي بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع؛ لاسيما وأن فرص العمل المباشرة المتوقعة تتراوح ما بين 250 ألفًا و 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.