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عالم

البرازيل تطالب ماكرون بتقديم اعتذار قبل النظر فى قبول دعم من "G7"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طالب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتذارا، قبل أن ينظر في قبول عرض مساعدة مالية تساعد في إخماد الحرائق المشتعلة في غابات الأمازون المطيرة.

وقال "بولسونارو" للصحفيين وهو يغادر مسكنه في برازيليا إنه "بالمقام الأول، يجب أن يسحب ماكرون إهاناته تجاهي. فقد وصفني أولا، بالكاذب، ثم، وفقا لمعلومات حصلت عليها، قال إن سيادتنا على الأمازون أمر مشكوك فيه".

وأضاف: "ومن أجل مناقشة أو قبول أي شيء من فرنسا.. عليه أن يسحب هذه الكلمات قبل أن نتحدث".

لقد تصاعدت حدة الجدل الدبلوماسي بين الرجلين، بعد أن اقترح ماكرون، الذي استضاف قمة مجموعة الـ7 في نهاية الأسبوع، أن تتحرك المجموعة لإخماد الحرائق التي تدمر مساحات واسعة من غابات الأمازون، ومنها تقديم دعم مالي بعشرين مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، وصف ماكرون حرائق الغابات هذه بأنها أزمة عالمية، معتبرا الغابات رئة العالم، وتتمتع بنوع من المكانة الدولية.

وسبّبت تصريحاته هذه مضايقة لدى بولسونارو الذي رأى أن الانتقاد الدولي يمثل تهديدا لسيادة البرازيل على المنطقة.
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