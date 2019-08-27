الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

حلمي عبدالباقي: ظهور محمد رمضان شبه عاريًا لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:57 م
الفنان حلمي عبدالباقي
الفنان حلمي عبدالباقي
سناء إسماعيل
طباعة
عقب الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، على أزمة الفنان محمد رمضان، بعد حفله الأخير بالعلمين في الساحل الشمالي، وكشف موقف النقابة من ملابسه شبه العارية خلال الحفل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه يوجد بروتوكول بين نقابة المهن الموسيقية والسينمائية والموسيقية، وهو إعطاء تصريح لكل فنان يريد العمل في مجال أي منهما، ومحمد رمضان حصل على تصريح لإقامة الحفل وتقدمت به نقابة الممثلين لنقابة الموسيقيين.

وأضاف: "محمد رمضان، نجم كبير جدًا وله جمهور عريض ولا يختلف أحد على ذلك، بيعمل أعلى إيرادات ونفتخر أننا لدينا ممثل بهذه القيمة، ولكن ما حدث في الحفل وهذا الكم من العري، لو كان قد اختزل كل هذه المشاهد لم تكن ستؤثر على نجاحه"، مؤكدًا أنه لا يغني ولكنه يقدم شو استعراضي بطريقة إلقاء.

وتابع: "أننا بلد إسلامية ولنا عادات وتقاليد وليس من المفروض الخروج عنها، أما في الغرب فيقبل لأن هذه ثقافتهم".


وأكد أن الفنان قدوة للناس، فليس من اللازم الظهور بهذا الشكل، مستدلا بـ"تي شيرت" الفنان عمرو دياب، والذي ظل لسنوات موضة بين الشباب.

أما عن موقف النقابة، فقال: "المسئول عنه نقابة الممثلين، لأن أحمد أبو المجد، وكيل النقابة أكد له أن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، هو من قدم التصريح بنفسه لمحمد رمضان، ولهذا مسئولية محاسبته تتحول للممثلين".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف زكى: تحليل مخدرات لـ«الممثلين الجدد» وطلاب وموظفى «أكاديمية الفنون»

إنذار لنقيب الموسيقيين لمعاقبة محمد رمضان بتهمة خدش الحياء

التفاصيل الكاملة لاتهام محمد رمضان بالإساءة لـ"الذوق العام"

حلمي عبدالباقي يعلن ترشحه لمجلس نقابة الموسيقيين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد من جامعة الأزهر على واقعة ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر طلابي

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ يوم

"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

ads

الصور

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

"اتفاق غامض" بين بوتين وأردوغان بشأن معركة إدلب

منوعات

احذر... السيلفي سبب رئيس لظهور التجاعيد

"روس كوسموس" بدأت الاستعدادات لرحلة القمر

"فيس بوك" يختبر نظام مراسلة جديد لـ"إنستجرام"

اليوجا تسببت في عجز فتاة بعد سقوطها من الطابق السادس

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنظم معرض الكتاب الرابع بنادي طلعت حرب

"البيت الفني" يختتم مشاركاته بالمهرجان القومي للمسرح

"الهجرة النبوية الشريفة" محاضرة بثقافة بورسعيد

شربل داغر بالأعلى للثقافة..15سبتمبر

صفحتنا ع الفيس بوك