حلمي عبدالباقي: ظهور محمد رمضان شبه عاريًا لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا

عقب الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، على أزمة الفنان محمد رمضان، بعد حفله الأخير بالعلمين في الساحل الشمالي، وكشف موقف النقابة من ملابسه شبه العارية خلال الحفل.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه يوجد بروتوكول بين نقابة المهن الموسيقية والسينمائية والموسيقية، وهو إعطاء تصريح لكل فنان يريد العمل في مجال أي منهما، ومحمد رمضان حصل على تصريح لإقامة الحفل وتقدمت به نقابة الممثلين لنقابة الموسيقيين.



وأضاف: "محمد رمضان، نجم كبير جدًا وله جمهور عريض ولا يختلف أحد على ذلك، بيعمل أعلى إيرادات ونفتخر أننا لدينا ممثل بهذه القيمة، ولكن ما حدث في الحفل وهذا الكم من العري، لو كان قد اختزل كل هذه المشاهد لم تكن ستؤثر على نجاحه"، مؤكدًا أنه لا يغني ولكنه يقدم شو استعراضي بطريقة إلقاء.



وتابع: "أننا بلد إسلامية ولنا عادات وتقاليد وليس من المفروض الخروج عنها، أما في الغرب فيقبل لأن هذه ثقافتهم".





وأكد أن الفنان قدوة للناس، فليس من اللازم الظهور بهذا الشكل، مستدلا بـ"تي شيرت" الفنان عمرو دياب، والذي ظل لسنوات موضة بين الشباب.



أما عن موقف النقابة، فقال: "المسئول عنه نقابة الممثلين، لأن أحمد أبو المجد، وكيل النقابة أكد له أن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، هو من قدم التصريح بنفسه لمحمد رمضان، ولهذا مسئولية محاسبته تتحول للممثلين".

