الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:02 م
سناء إسماعيل
طباعة
تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للوجو موقع إباحي خلال تنظيم جامعة الأزهر حفل استقبال الطلاب الجديد للعام الدراسي لعام 2019.

المؤتمر الذي شهد حضور قادة من علماء الأزهر الشريف، ظهر على جهاز "لاب توب" أحد الأساتذة book mark لموقع إباحي شهير على الشاشة المخصصة للعرض.

وأثارت الصورة حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء الأزهر بإصدار بيان للرد على هذه الواقعة الغريبة والتي تظهر للمرة الأولى في حدث كبير بمؤسسة الأزهر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرضاوى يثير جدلا بين أهل السنة والشيعة بـ"زواج المُتعة"

صورة مسربة لـ"تميم" تثير جدلًا واسعًا عبر "تويتر"

بالصور.. تعرف على السر وراء "اللوك الصادم" لمهند

سميرة سعيد لـ"شيرين عبدالوهاب": "إحساسك عالى"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا دشن أساتذة الجامعات هاشتاج "علماء مصر غاضبون"؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يكشف تفاصيل الراتب الشهري للمدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون "أسوأ" فصيلة دم

أطباء إندونيسيون يرفضون تنفيذ حكم بالإخصاء الكيميائي لمغتصب أطفال

الرئيس نيوز

"فاروق حسني يتذكر" (5- 6): أنفقت 9 ملايين على حملة "اليونسكو".. ثم اكتشفت أننا لهثنا وراء "قيمة كاذبة"

انتقادات متشددي إيران تدفع "روحاني" لوضع شروط للقاء "ترامب"

"الرئيس نيوز" يحقق: هل يوقف صرف المعاش لمن يعمل بمهنة أخرى بعد التقاعد؟

البرلمان يرد:"لو حبيت تزود دخلك بعد المعاش.. هل توقفه الحكومة"؟

منوعات

تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن

خطوات بسيطة تؤخر زحف "الشيب" على شعرك

"ناسا" تحذر من خطر يهدد الأرض

على طريقة الطفل المعجزة.. ألماني يجبر لصا حاول سرقة منزله على الفرار

كشكول

جلسة حوارية حول النهوض بالتعليم بالنادي الرياضي ببني سويف

"قوتنا في وحدتنا" اسكتش تمثيلي صامت لطلاب جامعتي الفيوم وسوهاج

مسابقة للطالب المثالي بالمنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

دراسة: الحفاظ على النظرة المتفائلة للحياة قد يطيل العمر

إسلام سياسي

داعش يتبنى اغتيال شيخ عشيرة داخل منزله في بغداد

أردوغان يمنح دفعة جديدة من عناصر الإرهابية الجنسية التركية - خاص

إخوانى منشق يكشف كيف استخدمت الجماعة الأناشيد في تجنيد الشباب

قيادي بالبناء والتنمية يهاجم نائب مرشد الإخوان بسبب موقفه من سجناء الجماعة


زيت وسكر

للأمهات.. كيف تواجهين أعراض جدري الماء والحصبة لأطفالك

أحوال البورصة اليوم

تنفيذ 648 وحدة بـ”الإسكان الاجتماعى” .. التفاصيل!

تعرف على آخر موعد لتظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى من أبناء دلجا فى الأسبوع الثقافى والفنى بالمنيا

عروض فنية متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

مي التلمساني: ينقصني إظهار اليأس الإنساني في الكتابة (حوار)

اجتماع بين وزيرة الثقافة والسفير الإماراتى بالقاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك