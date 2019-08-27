على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للوجو موقع إباحي خلال تنظيم جامعة الأزهر حفل استقبال الطلاب الجديد للعام الدراسي لعام 2019.



المؤتمر الذي شهد حضور قادة من علماء الأزهر الشريف، ظهر على جهاز "لاب توب" أحد الأساتذة book mark لموقع إباحي شهير على الشاشة المخصصة للعرض.



وأثارت الصورة حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء الأزهر بإصدار بيان للرد على هذه الواقعة الغريبة والتي تظهر للمرة الأولى في حدث كبير بمؤسسة الأزهر.

