موراى يتقدم بسهولة فى بطولة نادال المفتوحة للتنس

تأهل اللاعب البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة الإسباني رافاييل نادال المفتوحة للتنس.



وتمكن "موراي" من بلوغ الدور الثاني في البطولة المقامة في مايوركا، بعدما تغلب بسهولة على اللاعب الفرنسي الصاعد إيمران سيبيل بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1.



وفضل موراي (32 عاما) عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة ليخوض غمار إحدى بطولات سلسلة التحدي في إطار سعيه للعودة إلى بطولات الفردي مجددا.



وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها موراي في إحدى بطولات سلسلة التحدي منذ 14 عاما إذ احتاج 42 دقيقة فقط ليتغلب على سيبيل.