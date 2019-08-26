أستاذ علوم سياسية يكشف نتائج قمة مجموعة السبع في ختام الاجتماعات.. فيديو

كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أهمية اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى، والتي تعد أهم قمة تعقد على مستوى العالم.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قمة مجموعة السبع الأهم بالعالم، كونها تضم أكبر اقتصاديات"، مشيرًا إلى أن قمة السبع لا تكتفي بمناقشة الشق الاقتصادي فقد، بل تبحث بعض القضايا الدولية كالهجرة غير المشروعة، والإرهاب.



وأشار إلى مشاركة مصر في القمة كممثل للقارة الإفريقية، قائلًا: "مصر ركزت على قضايا العلاقات الثنائية على هامش القمة، وهو ما يظهر من اجتماع الرئيس السيسي مع نظيريه الأمريكي والفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس الوزراء البريطاني".



وتابع: "نتمنى أن يسفر اجتماع الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، عن تحريك الأزمة الليبية في الاتجاه الصحيح".

