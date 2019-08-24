"الإسكان": تغطية جميع القرى بمشاريع الصرف الصحي نهاية 2030.. فيديو

قال المهندس طارق رفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الوزارة بصدد إقامة 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية بإجمالي 473 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي 20192020.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جاري تنفيذ مشروعات صرف صحي في أكثر 45 قرية في محافظة الإسماعيلية.



وتابع، أن هناك اهتمام من جانب القيادة السياسية في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وخاصة في القرى، ليتم رفع القرى التي تستفاد من الصرف الصحي إلى 36% من سكان مصر مقابل 12% في عام 2014 لتصل نسبة التغطية 100% في عام 2030.



