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رياضة

أستراليا تلحق أول هزيمة بأمريكا منذ 13 عامًا

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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أنهت أستراليا، سلسلة من 78 مباراة دون هزيمة للولايات المتحدة، في منافسات كرة السلة الرسمية والودية، بعد فوز صادم من 98-94 في ملبورن، ضمن الاستعدادات لكأس العالم في الصين، يوم السبت.

وأمام عدد قياسي من الجماهير في استاد دوكلاندز (52 ألف و79 مشجعًا)، ألحق أصحاب الأرض أول هزيمة بالمنتخب الأميركي، خلال 13 عامًا، في ظل غياب عدد من أبرز نجوم دوري المحترفين الأميركي.

ولم يُقهر الفريق الأمريكي منذ بطولة العالم 2006، حين تعرض لهزيمة صادمة أمام اليونان، في قبل النهائي وبعدها استفاق ليحصل على البرونزية ثم فاز بكل ألقاب الأولمبياد وبطولة العالم لاحقا.

وهذا أول انتصار لأستراليا على أميركا بعد 26 محاولة منذ عام 1964، وجاء بعد تعويض التأخر بفارق 10 نقاط في الشوط الأول.

وسجل باتي ميلز 30 نقطة في أعلى رصيد باللقاء لصالح أستراليا، كما أضاف زميله أندرو بوغوت 16 نقطة.

وحققت أستراليا المركز الرابع في أولمبياد ريو، وفي ظل استفادتها من لاعبين بالدوري الأميركي للمحترفين ستتجه إلى كأس العالم بثقة كبيرة.
وتبحث أستراليا عن أول ميدالية لها بكأس العالم في الصين التي تنطلق في 31 أغسطس الجاري وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.

وتلتقي أمريكا مع كندا في ثالث مبارياتها استعدادا لكأس العالم في سيدني، الاثنين.
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