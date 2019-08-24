أسعار الفاكهة اليوم.. "التفاح" بـ10 جنيهات للكليو

سجلت أسعار الفواكهة اليوم حاله من الاستقرار في الأسواق، اليوم السبت، بحسب حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكهة.





وقال نجيب، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سعر البرتقال الصيفي تراوح ما بين 4 و7 جنيهات، والتفاح المصري ما بين 8 و10 جنيهات، وكانتلوب ما بين 3 و7 جنيهات.





وتابع:"الجريب فروت بـ 10 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر من 4 إلى 5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، وعنب كرمسن من 10 إلى 14 جنيهًا".



