الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:32 م
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ يوم
عنتيل المحلة الجديد: "كنت بصور الستات علشان أتسلى وندمت على الحرام"
منذ حوالي 5 ساعات
ارتفاع 10 جنيهات فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات للجرام
منذ حوالي 8 ساعات
اجتماع طارئ بـ"الأعلى للإعلام" للتحقيق في شكوى ضد ريهام سعيد
منذ يوم
شاهد.. رئيس وزراء بريطانيا يضع قدمه في وجه ماكرون
الصور
ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)
نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر
"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)
بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"
السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية
الأكثر قراءة
بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين
منذ يوم
أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)
منذ أقل من نصف ساعة
وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة
منذ ساعة و 17 دقيقة
رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى
منذ حوالي 16 ساعة
المزيد
أيام زمان
توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح
منذ حوالي 23 ساعة
محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام
منذ يومين
"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي
منذ يومين
تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة
منذ 3 أيام
المزيد
الصحة
الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء
منذ حوالي 11 ساعة
آمال جديدة فى القضاء على الملاريا
منذ حوالي 12 ساعة
ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية
منذ حوالي 12 ساعة
دراسة تنفى اعتقادًا خاطئًا بشأن فوائد "الأوميجا 3"
منذ حوالي 12 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة.. وتبلغ النيابة العامة
الرئيس نيوز
وقف برنامج صبايا على قناة الحياة
الرئيس نيوز
الأهلي يطرد "اطلع بره" من أبطال أفريقيا بتسعة أهداف ملعوبة
الرئيس نيوز
اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين لمناقشة مخالفات ريهام سعيد
منوعات
فيضان النيل يُغرق مناطق في الخرطوم
منذ ساعتين و 19 دقيقة
إلغاء رحلات الطيران في تايوان استعدادًا للعاصفة "بايلو"
منذ حوالي 3 ساعات
فتح تحقيق في سقوط ضحايا نتيجة التدافع بحفل غنائي بالجزائر
منذ حوالي 4 ساعات
"هونج كونج" تمدد أمرًا مؤقتًا يحظر التجمع داخل مطار المنطقة
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
الأحد.. افتتاح أعمال تطوير مدرسة سالم حسن الابتدائية بالتبين
كشكول
البحوث الإسلامية" ينظم ورش عمل لتنمية مواهب الطلاب الوافدين
كشكول
ننشر نص إقرار معلمي رياض الأطفال للحصول علي منحة الدبلوم المهنية
كشكول
غدًا.. التعليم تكشف مستجدات النظام الجديد للثانوية بمؤتمر صحفي
إسلام سياسي
إسلام سياسي
بعد مقتل أبو جلاد المهندس.. من هو زعيم "القاعدة" المنسي؟
إسلام سياسي
بعد احتجاز باكستان زوجة الظواهري.. تعرف علي أبرز زيجات زعيم القاعدة
إسلام سياسي
إخواني لـ"إبراهيم منير": "بل أدخلتوهم الأخوان وأوردتموهم السجون"
إسلام سياسي
ضبط أنفاق ومقرات محصنة لجبهة «النصرة» بريف إدلب معدة لتكون مركز للعمليات الإرهابية
زيت وسكر
بالصور .. ختام فاعليات المعسكر التدريبي ” قوتنا فى شبابنا ” لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات
اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب يتخطى 10 آلاف جنيه
قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة..تعرف عليها
التأمين الصحى: استمرار تسجيل مواطنى بورسعيد فى المنظومة الجديدة
مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
الثقافة
ثقافة المنيا تناقش "كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث"
منذ 12 دقيقة
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في كفر الشيخ
منذ ربع ساعة
سر الحلواني.. سميرة عبدالعزيز: ترك نصًا غير مكتمل عن الملكة حتشبسوت
منذ ساعة و 16 دقيقة
بعد توقف 4 أعوام.. "مسرحنا" في منافذ بيع "العامة للكتاب" وأخبار اليوم
منذ ساعتين و 7 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News