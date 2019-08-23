رئيس فرنسا يتهم نظيره البرازيلي بالكذب لعدم احترام التزاماته المناخية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي جاير بولسونارو "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.



وقال قصر الإليزيه، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية-"إنه في ضوء موقف البرازيل في الأسابيع الأخيرة، فليس بمقدور رئيس الجمهورية إلا أن يعتبر أن الرئيس بولسونارو كذب عليه خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، في أوساكا"، مضيفًا أن بولسونارو قرر عدم احترام التزاماته المناخية، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف، فإن فرنسا تعارض اتفاق ميركوسور بصيغته الحالية.



كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد اتهم- في وقت سابق اليوم- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستغلال مشكلة حرائق الغابات في الأمازون ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفًا لهجة ماكرون بأنها تستخدم "أسلوب الإثارة".

وقال الرئيس الفرنسي- في تصريحات صحفية أمس- إن الحرائق في البرازيل تمثل أزمة دولية، ودعا إلى مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة المقررة في باريس نهاية هذا الأسبوع.