قبل عرضها على "G7".. تعرف على رؤية مصر للنهوض بالقارة الإفريقية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، والتي تستضيفها مدينة بياريتز الفرنسية، حيث تأتي مشاركة مصر في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي واتجاه القمة الحالية لتعزيز التعاون مع القارة السمراء.



وبالإضافة إلى مصر تشارك 4 دول إفريقية أخرى (رواندا– السنغال– جنوب إفريقيا– بوركينا فاسو) في القمة بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.



ومن المقرر أن يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر للنهوض بالقارة، وذلك استنادًا على الأولويات التي أعلنتها مصر في بداية رئاستها الاتحاد الإفريقي والتي يأتي على رأسها ما يلي:



- تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين.

- العمل على توفير فرص عمل للشباب الإفريقي، وتحقيق الأمن الغذائي.

- العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا "وهو ما تدعمه مصر كأساس قوي لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية".

- دفع الجهود لإضفاء السلم والأمن الإفريقيين، ومنع النزاعات والوقاية منها.

- الدفع بالتعاون الثلاثي بين مصر والشركاء الدوليين ودول القارة لمزيد من الاندماج الاقتصادي.

- عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الطبيعية النادرة التي تتمتع بها الدول الإفريقية كوجهة هامة للاستثمار.