وزير المالية اللبناني: لدينا القدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن لبنان ليس بلدا مفلسا ولديه القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها بغض النظر عن التصنيفات الائتمانية والمواقف الخارجية.



وقال وزير المالية - في كلمة له اليوم خلال منتدى الموازنة والمالية العامة في السراي الحكومي (مقر الحكومة) بمدينة صيدا جنوبي البلاد - إن لبنان أمام استحقاقات تتمثل في إعلان مؤسسات التصنيف الدولية موقفها من الأوضاع المالية، على نحو يقتضى من الحكومة التعامل مع هذا الأمر بروح المسئولية وأن تطلق العمل بالإصلاحات الجدية استكمالا لما تم في الموازنة العامة عن العام الحالي 2019.



وأضاف أنه "يجب أن يتم اتخاذ قرارات جريئة وواضحة وتخدم مصالح المواطنين وتعزز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها، وإذا لم نستفد من هذا الوقت عندها نكون فعلا أمام تحد كبير لا يمكن مواجهته في المستقبل.. علينا أن نثق أننا بإرادة الشباب نستطيع أن نتجاوز المحن وأن ينتصر لبنان على الصعاب كافة".



وتسود حالة من الترقب في لبنان لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، والذي ينتظر صدوره خلال ساعات في شأن واقع لبنان المالي، وسط مخاوف كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي يعانيه لبنان.