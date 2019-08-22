أيسم صلاح: مدير منظمة الصحة العالمية انبهر بنتائج "100 مليون صحة"

قال أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة للنظم والمعلومات، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تادروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، كان معبرًا جدًا عن الموقع الذي تتبوأه مصر على مستوى مبادرات الصحة العامة عالميا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أدهانوم، أشاد بشكل كبير جدًا بحملة 100 مليون صحة، وأبدى انبهاره بالالتزام الموجود لدى الرئيس السيسي نحو الاهتمام بصحة المصريين وتنفيذ المبادرة على الرغم من ضخامتها.



وتابع، أنه كان مبهورًا جدًا بتحقيق كل هذا الرقم وهو أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية قبل زيارته لمصر، ولكن بعد زيارته لغرفة حملة "100 مليون صحة"، أبدى إعجابه الشديد، مؤكدًا أنه لم يجد لها مثيل على مستوى العالم ومن هنا كان يتمنى أن تنقل مصر كل هذه الخبرات لكل دول العالم وليس فقط لإفريقيا لأنه اكتشف أننا لدينا أدوات من الإدراة والتكنولوجيا التي تصنع فرق كبير في إدارة هذه المباردات الضخمة التي تخطت الـ 60 مليون مواطن.



كما تحدث مدير منظمة الصحة العالمية، مع الرئيس السيسي، عن التوسع في إفريقيا من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس لعلاج مليون مواطن من فيروس سي.

