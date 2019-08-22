دراسة تنصح بتناول السيدات لعصير الرمان خلال الحمل

كشفت دراسة استكشافية بريطانية عن وجود دليل على تطور أفضل للمخ وإتصال الدماغ عند الرضع الذين يولدون لأمهات يتناولن عصير الرمان يوميا.. وتجرى حاليا تجربة سريرية ثانية أكبر فى بريجهام للتحقق من صحة هذه النتائج.



وقال الدكتور تيرى إيندر، رئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة في "بريجهام":" توفر دراستنا أدلة أولية تشير إلى آثار وقائية محتملة على الأطفال حديثي الولادة المعرضين لعصير الرمان أثناء وجودهم في الرحم". "هذه النتائج تستدعي مواصلة التحقيق في الآثار المحتملة للحماية من مادة البوليفينول في الأطفال حديثي الولادة المعرضين للخطر، مثل أولئك الذين يعانون من الإصابة بنقص تروية الأكسجين".



وتشير البيانات إلى أن واحدا من بين كل 10 أطفال مصابا بمشاكل في مراحل النمو في الرحم.. كما يمكن لعملية الولادة نفسها أن تقلل من تدفق الدم أو الأكسجين إلى الطفل، بما في ذلك إلى دماغ الطفل. إذا كانت هذه الحالة شديدة للغاية، فقد تؤدي إلى حالة تعرف باسم الإصابة بنقص تروية الأكسجين، والتي تساهم في وفاة ما يقرب من ربع وفيات الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم.

