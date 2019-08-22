ديزني تطرح تذاكر مخفضة لرواد منتصف اليوم

قررت شركة ديزني أصدار تذاكر مخفضة لزوارها الذين يرتادونها في وقت متأخر أثناء اليوم للسماح لهم بالاستمتاع بأكبر قدر من أقسامها.



وأعلنت الشركة عن سعر التذاكر الجديدة لمنتصف اليوم على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن "التذكرة الجديدة لمنتصف اليوم أصبحت متاحة الآن وهى ذات فائدة كبيرة للعائلات من اجل الاستمتاع بمدن الملاهي الخاصة بنا".



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن عشاق مدن ملاهي ديزني أصبح بوسعهم الآن الاستمتاع بها دون تكبد مبالغ باهظة.



ووفقا للنظام الجديد أصبح بوسع زوار مدن ديزني الحصول على تذكرة منتصف اليوم بسعر مخفض بدلا من تذكرة اليوم الكامل.