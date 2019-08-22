موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة

يتواجه عملاقا الدوري الإنجليزي اللذين يتمتعان بسجل مشرف في بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت عندما يحل أرسنال والذي يحترف مع نجم منتخب مصر محمد النني في ثوبه الجديد ضيفًا على ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح في مباراة ستوضح مدى تطور النادي اللندني.



وبدأ فريق المدرب أوناي إيمري الموسم بقوة بانتصاره على مستضيفه نيوكاسل يونايتد ثم على ضيفه بيرنلي لكنه ليس بحاجة للنظر إلى الماضي البعيد لمعرفة أنه سيخوض اختبارًا مختلفًا.



وفي ديسمبر وخلال الحديث عن التطور في الموسم الأول تحت قيادة إيمري تعرض آرسنال لهزيمة مخجلة 5-1 في أنفيلد أحرز خلالها البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف.



وكانت مباراة أوضحت مدى تأخر الفريق القادم من شمال لندن عن المنافسين الحقيقيين على اللقب وكانت الحلقة الأخيرة في مسلسل السقوط المدوي في أنفيلد.



وقبل هذه المباراة خسر آرسنال 4-صفر و3-1 في ليفربول في وجود المدرب أرسين فينجر، لكن هناك حالة من التفاؤل تحيط بالنادي بعد فترة انتقالات مثمرة.



وتنطلق مباراة ليفربول وآرسنال يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.



ويخرج مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي اكتفى بالتعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير يوم السبت، لمواجهة صعبة باستاد فيتاليتي ضد بورنموث بقيادة المدرب إيدي هاو.



ويلعب توتنهام ضد نيوكاسل المتعثر الذي خسر أول مباراتين في الموسم مع المدرب الجديد ستيف بروس.



وترك الإسباني داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد، بصمته، كما جاءت بداية المدافع البرازيلي ديفيد لويز قوية.