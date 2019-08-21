«التموين» تعلن موعد استبعاد غير المستحقين من البطاقات

قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه يجرى استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين بعد إخبارهم على بون صرف الخبز والسلع التموينية، مشددًا أنه لا يمكن استبعاد شخص قبل إشعاره وإخطاره من خلال بون صرف الخبز والسلع التموينية.



وأضاف «مدكور» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن وزارة التموين بدأت المرحلة الأولى لاستبعاد غير المستحقين طبقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الاستبعاد لا يشمل دعم الخبز ولكن يشمل السلع التموينية فقط، ويتم إخطار المواطن بسبب الاستبعاد وكيفية التظلم.



وأكد أنه سيتم إغلاق باب التظلم اعتبارًا من يوم 25 أغسطس ويتم فحص التظلمات بعد انتهاء مدة تلقيها، لافتًا إلى أن المستهدف استبعادهم 1.6 مليون مواطن تقدم منهم حوالي 1.2 مليون بتظلمات وتم استبعاد نصف مليون، ووصلت نسبة قبول التظلمات إلى 70%.



وتابع أنه سيتم الاستمرار في مراحل الاستبعاد من بطاقات التموين إلى أن تطمئن الدولة بالكامل بأن قاعدة البيانات خالية من الطبقة الغنية مع الحفاظ على الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة.

