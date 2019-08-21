عثمان ديمبلى يرفض الرحيل عن برشلونة

رفض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، المخاطرة بنفسه بالرحيل لفريق آخر وترك البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكيل اللاعب، موسى سيسوكو، خرج في تصريحات صحفية، وأكد أن اللاعب لم يفكر مطلقا في فكرة الرحيل عن البارسا، لكن برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الاسباني ناقش وضعية ديمبلي من زاوية أخرى، حيث يرى أن اللاعب لا يريد أن يخاطر بمستقبله بالذهاب لباريس سان جيرمان الفرنسي كجزء من صفقة نيمار.



ويدرك ديمبلي أنه يتعرض للإصابة بشكل متكرر ما يجعله خائف على عدم قدرته على اثبات نفسه في فريق جديد بعد الرحيل عن البارسا.



ويمنى برشلونة النفس بالزج بديمبلي في صفقة نيمار وتركه لباريس، حيث يرى النادي الإسباني أنه لن يحصل على المال الذي دفعه للتعاقد مع عثمان من بوروسيا دورتموند إلا في صفقة تبادلية يعود من خلالها نيمار للكامب نو.