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أيام زمان

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:31 م
نادية لطفي
نادية لطفي
سناء إسماعيل
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عانى الفنان الراحل رشدي أباظة، من أعراض سرطان المخ في نهاية حياته، وهو الأمر الذي أخفته عائلته عنه قبل أن تقوم والدته بإخباره بمرضه.

ورغم أن والدته كنت تهدف بذلك حمايته حتى يتخلى عن حياة السهر ويعرف بحقيقة مرضه، ويدرك لها، ولكن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ونقل للمستشفى بعدها بأيام.

وبسبب المرض تغيرت ملامحه بشكل كبير، حتى أن المقربين منه منعو الزيارات عنه، وبسبب ذلك، أقامت الفنانة نادية لطفي، أمام باب غرفته بالمستشفى، حتى لا يتم التقاط صورة له في حالته المرضية هذه وتسريبها للصحافة، ولذا قامت بمنع آمال العمدة، زوجة الإعلامي مفيد فوزي، من زيارته رغم صداقتهما.
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