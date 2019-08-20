شائعة عانت منها إسعاد يونس منذ ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"

أشادت الفنانة إسعاد يونس، بموقف الفنانة سوسن بدر، وظهورها بالشعر الأبيض والذي ظهرت به مؤخرًا، مؤكدة أنها كانت تتمنى الإقدام على هذه الخطوة.



وكشفت إسعاد يونس، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها عانت منذ ظهورها في البرنامج من شائعة أنها ترتدي باروكة، مؤكدة أنه شعرها الأصلي، وأنها تتمنى أن تتركه بالشعر الأبيض ولكن ابنتها تعارضها دائمًا.



وأضافت، أنها أثناء زيارتها لباريس دخلت كوافير وطلبت منه أن يضع لها باروكة باللون الأبيض، مؤكدة أن ملامحها فيها جعلتها استغنت عن الماكياج.



وعبرت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بهذه الإطلالة رغم معارضة ابنتها وحفيدتها لذلك وأنها من طلبت من الكوافير أن يحلق لها شعر رأسها بعد انتهاء تصويرها مسلسل "زي الشمس"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.



الفنانة سوسن بدر تكشف سر قصة شعرها الجديدة وامتى وازاى عملت كده؟#صاحبة_السعادة pic.twitter.com/Kv6IYmysXk — dmc (@dmctv) August 20, 2019