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اقتصاد

الذهب يستقر بعد تراجعه دون مستوى الـ 1500 دولار

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استقرت أسعار الذهب الثلاثاء، 20 أغسطس بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرًا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر عند 1497.07 دولار للأونصة، مرتفعًا قليلًا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا البالغ 1492.10 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب 1.2% الاثنين، متراجعًا دون المستوى المهم البالغ 1500 دولار، ومسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو تموز، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1507.80 دولار.

و تنامي الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي واتخاذ بنك الشعب الصيني لخطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات.

في غضون ذلك، استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية الأمريكية بفضل تحسن الإقبال على الأصول العالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 16.93 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3% إلى 852.78 دولار للأونصة، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1478.27 دولار.

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