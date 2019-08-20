الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط مؤسف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:36 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات
طباعة
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة جبل طارق البريطانية سراح ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها طوال أسابيع.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنّ قرار حكومة المنطقة البريطانية مؤسف للغاية.

وأضاف أنّ بيع طهران النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية التي زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول العالم.

وكانت طهران قالت الاثنين إنّها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة.

وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أمريكي باحتجازها مجددًا بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في واشنطن.

ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأمريكي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأميركية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

منذ حوالي 10 ساعة

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

منذ حوالي 15 ساعة

5 عوامل تنذر بإمكانية الإصابة بأمراض القلب والسكري

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة

اتحاد اليد يوجه رساله لنظيره النيجيري عقب مساندة المنتخب بنهائي المونديال

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

كشكول

ثانوية عامة (دور ثان).. طلاب STEM يؤدون الأحياء والتفاضل

ثانوية عامة (دور ثان).. الطلاب يؤدون امتحان الأحياء والجغرافيا

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض "نوح الحمام" و"شباك مكسور" بالمهرجان القومى للمسرح

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك