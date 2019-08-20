واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط مؤسف

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة جبل طارق البريطانية سراح ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها طوال أسابيع.



وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنّ قرار حكومة المنطقة البريطانية مؤسف للغاية.



وأضاف أنّ بيع طهران النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية التي زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول العالم.



وكانت طهران قالت الاثنين إنّها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة.



وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أمريكي باحتجازها مجددًا بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في واشنطن.



ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأمريكي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأميركية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.