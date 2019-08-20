مرشح للرئاسة الأمريكية: لا يمكن السكوت على معاناة الشعب الفلسطينى

قال مرشح الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض له دون تحرك.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام جوني ضبيط.



وناقش ضبيط وساندارز على هامش لقاء للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية، منع سلطات الاحتلال للعضوتين في الكونجرس رشيدة طليب والهان عمر من دخول فلسطين، واستجابة حكومة الاحتلال لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح لهما بدخول دولة الاحتلال.



وقال ساندارز، إن أعضاء الكونجرس لهم الحق في زيارة المناطق المحتلة للاطلاع على الأوضاع هناك، مبينا أن رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دخول أعضاء كونجرس على خلفية مذهبية أو عرقية، يضع الكونجرس أمام مسؤولياته لإيقاف كل الدعم المالي لـ إسرائيل الذي تقدمه لها الولايات المتحدة.