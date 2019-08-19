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توك شو

أردوغان يواصل تورطه في ليبيا عبر تزويد الوفاق بأسلحة متطورة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:28 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تركيا تسعى لإشعال الحرب في ليبيا، مشيرًا إلى أن الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاع "آرمي ريكوجنيشن" أكد أن تركيا زودت حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر، لاستخدامها في مواجهة تقدم الجيش الليبي.

أوضح التقرير أن الخبير أليكساندر تيموخين أكد أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة الوفاق، التي يقف رجب طيب أردوغان إلى جانبها، في سعيه لمنع تقدم قوات الجيش الشرعية بقيادة خليفة حفتر في المعارك، حيث أرسل مستشارين ومدربين وأيضا مسلحين من سوريا.

وتابع التقرير: "الأسلحة الجديدة موجهة بنظام بصري تركي مثبت على هياكل عربات مدرعة، وتستخدم في تدمير طائرات الاستطلاع"، وأكد أليكساندر تيموخين أن هذا النظام يسمح بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل.

ولفت إلى أنه رغم الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا، فإن الجيش الليبي يتهم أردوغان بخرق هذا الحظر عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق عسكريا، في وقت يستمر فيه القتال بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر، في ضواحي العاصمة طرابلس، وهو ما دفع الجيش الليبي الشرعي لإطلاق تحذيرات، لرفض استمرار دعم تركيا للتشكيلات المتمردة تحت مظلة حكومة الوفاق، ولكن أردوغان أصر على مواصلة دعم الجماعات المتمردة في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن لعام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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