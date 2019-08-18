مؤسسة "بطرس غالي" تثمن مبادرات الرئيس في عيد العلم

ثمنت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاحتفال بيوم العلم ورعاية العلم والعلماء، ودعم عمليات البحث العلمي بما جعل مصر ضمن التصنيفات الدولية المتميزة في هذا المجال وهو الأمر الذي يجسد في الوقت ذاته رؤى ثاقبة واستشرافًا لمستقبل واعد لشباب مصر باعتبار العلم والبحث العلمي سندا للتنمية المستدامة للارتقاء بمصر كلها.



وذكرت المؤسسة -في بيان اليوم الأحد- أنه اتفاقًا مع سياسات تشجيع العلم فإن المؤسسة تنضم لهذا الجهد لتقويته بتشجيع العلم والعلماء وتخصيصها لجوائز سنوية للتفوق العلمي لخريجي الحقوق والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - موقع نشاط الدكتور بطرس غالي - إضافة لأول خريجي المعهد الدبلوماسي، فضلًا عن تخصيص خمس جوائز كبرى لأفضل الرسائل العلمية للماجيستير والدكتوراه في مجالات تحقيق السلم والأمن الدولي.

وكان الرئيس السيسي، قد أكد - في كلمته خلال احتفال مصر الْيَوْمَ بعيد العلم - أن العلم والتعليم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، وأنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة، مشددا على أن الدولة تنتهج حاليا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر، وأنه كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر إيمانا منا بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع.

وقال الرئيس إن هناك بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء جامعات جديدة، وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان وما زال من أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار مثل بنك المعرفة.

كما كرم الرئيس السيسي -خلال الاحتفال- عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر.