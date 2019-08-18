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توك شو

الفئران المشوية وجبة تلقى رواجًا كبيرًا في كمبوديا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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يقبل السكان المحليون في كمبوديا وبالتحديد بالقرب من باتامبانج، على شراء وجبات الفئران المشوية، لثمنها الرخيص.

وبدأت هذه الوجبات في الرواج قبل عشر سنوات، عندما افتتحت سيدة تدعى ماليس، هذا المشروع في بلدة ريفية بغرب البلد، وكانت وقتها تبيع بضعة كيلو جرامات فقط من الجرذان المشوية، أما اليوم فهي تبيع حوالي عشرين كيلوجرامًا في اليوم، أي ما يوازي 60 قطعة من هذه القوارض الصغيرة.

وخلال احتفالات رأس السنة أو مهرجان المياه في الخريف، قد تبلغ مبيعاتها 60 كيلوجرامًا في اليوم الواحد.

وتقول البائعة وهي تقلب القوارض على الفحم: "هذه الجرذان هي بصحة أفضل من الدجاج مثلًا... وهي تقتات على جذور اللوتس وحبوب الأرز"، وتباع كل قطعة بسعر يتراوح مابين 25، أو 1.25 دولار.

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