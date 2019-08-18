ألمانيا: التحول الديمقراطى فى السودان سيكلل بالنجاح

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس السبت، بالاتفاق التاريخي الذي وقّع بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.



وقال ماس: "يمكن أن يكون اليوم نقطة تحول في تاريخ السودان، ونقطة انطلاق على طريق ديمقراطية سلمية ومستقرة تتيح للمواطنات والمواطنين في السودان مستقبلًا طيبًا".



وأضاف وزير الخارجية الألماني: " نحن على ثقة من أن التحول الديمقراطي في السودان سيكلل بالنجاح"، مؤكدًا أن بلاده ستعمل بالتعاون مع شركائها على دعم السودان بأقصى درجة ممكنة.



وكانت الأطراف السودانية المتمثلة في المجلس العسكري، والحركة الديمقراطية التي تشكلها المعارضة اتفقت، أمس السبت، على تشكيل حكومة انتقالية، بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.



ووقع الطرفان الرئيسيان "المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير" اتفاقًا على تقسيم السلطة؛ حيث تم تشكيل مجلس من العسكريين والمدنيين، يحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام، وثلاثة أشهر.