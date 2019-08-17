أسراب نحل تقتحم ملعب مباراة في الدوري البرازيلي (فيديو)

أصيبت الجماهير التي تواجدت في ملعب ”بلاسيدو كاستيلو“، اليوم السبت، بحالة من الهلع عبر اقتحام أسراب كبيرة من النحل للملعب الذي يحتضن مباراة فورتاليزا مع ضيفه فريق إنترناسيونال بالدوري البرازيلي لكرة القدم.



ووفقًا لصحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، اقتحمت أسراب كبيرة من النحل الملعب في المباراة التي تجمع بين فريقي فورتاليزا وإنترناسيونال في الجولة الخامسة عشر للدوري المحلي.



وأضافت الصحيفة أن أسراب النحل تسببت في تأخير انطلاق المباراة لفترة وصلت إلى 20 دقيقة حتى يتم طردها ويتسنى للاعبين الدخول للملعب.