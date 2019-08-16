جيرارد بيكيه: الخسارة الآن أفضل

أعرب جيرارد بيكيه مدافع وقائد برشلونة، عن استيائه من الهزيمة في مستهل مشوار فريقه بالليجا 1-0، أمام أتلتيك بيلباو، في المباراة التي استضافها معقل الأخير "سان ماميس".



وقال "بيكيه" خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سان ماميس ملعب صعب جدًا، ولم تكن الأمور سهلة بالنسبة لنا، وقاموا بالضغط علينا كثيرًا، وحين لا تكون جيدًا، ينالون منك".



وأضاف: "سنحقق نتائج جيدة في المستقبل، لأنه من الأفضل أن نخسر الآن بدلا من نهاية الموسم، ويمكننا إعادة شحن دوافعنا".



واختتم: "في الشوط الثاني كنا أكثر حدة، لكن في النهاية هناك بعض التفاصيل التي تقتلك أحيانًا، وجئنا من مرحلة التحضيرات للموسم، ولدينا لاعبين جدد".