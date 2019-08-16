بهدف خرافي.. برشلونة يتلقي هزيمة قاسية أمام أتلتيك بلباو(فيديو)

خسر فريق برشلونة، حامل اللقب، أمام مضيفه فريق أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "سان ماميس"، في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.



سيطر برشلونة على أحداث المباراة بالكامل، وشكل خطورة على مرمى فريق أتلتيك بلباو، وحرم القائم الفريق الباسكي من هدفين عن طريق لويس سواريز والبرازيلي رافينيا.



لينجح أريتز أدوريز في خطف هدف الفوز لفريق أتلتيك بلباو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، من ضربة مقصية رائعة فشل الحارس الألماني تير شتيجن في التصدي لها.