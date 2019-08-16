برلمانية: لا يجب التسرع في تطبيق مبادرة "دراجة لكل مواطن" لهذا السبب

أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمبادرة تخصيص دراجة لكل مواطن كوسيلة مواصلات بالشوارع والجامعات المصرية، معقبة: "المبادرة شيء جيد جدًا"، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم هو صاحب تلك المبادرة وتم تعميمها لجميع المواطنين بالتعاون مع وزارة الرياضة.



وأضافت "نصر" خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه لا يجب التسرع في إطلاق المبادرات حتى لا يحكم عليها بالفشل في حالة عدم نجاحها، موضحة أنه يمكن تطبيق المبادرة داخل الجامعات فقط كمرحلة أولى لتوافر الثقافة بين الطلاب، متابعة: "يمكن تخصيص أماكن سير الدراجات داخل الجامعات لكن لا بد من تنسيقها جيدًا بالشارع".