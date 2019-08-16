روسيا وكوريا الشمالية تبحثان سبل حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، اليوم الجمعة، سبل حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتنفيذ مشاريع ثلاثية بين موسكو والكوريتين.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- عقب مشاورات أجراها مورجولوف مع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين خلال زيارته إلى بيونج يانج.



وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا الوضع الحالي المحيط بشبه الجزيرة الكورية في ضوء الجهود السياسية والدبلوماسية لحل مجموعة كاملة من القضايا التي تواجه المنطق، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في هذا المجال وفي مجالات أخرى".



وقال البيان إن "الطرفين ناقشا بدقة القضايا المتعلقة بتنمية العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك يوم 25 أبريل الماضي".



وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن "الجانبين أكدا عزمهما على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العملي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الثلاثية في شبه الجزيرة الكورية".