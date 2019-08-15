محمد فراج: الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يعيشون في غابة

قال الفنان محمد فراج، إن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تشعر أنهم في غابة ولا يوجد عمار بيني وبين هذا العالم بسبب ما أشاهده.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، المفروض مواقع التواصل تكون مفيدة للمشاهير والمجتمع في إطار معين، ولكن الناس تتحدث على بعض وتريقة وتنمر، وأيضا صنعت نجومية زائفة.



وتابع، ما يضايقك أكثر أن الناس أصبحت تأخذ قيمة الفنانين من حساباتهم، وأصبحت هي المعيار الأساسي لمن يريد أن يمثل أو يغني وليس الموهبة أو الاجتهاد وهذا عبث وهو أمر لم أعد مقتنعا به نهائيا.

