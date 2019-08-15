بكري: فض اعتصام رابعة والنهضة كان ضروريًا للقضاء على إرهاب الجماعة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فض اعتصام رابعة والنهضة كان ضروريًا بعد الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في حق مصر وشعبها وممارسة شتى أنواع الإرهاب لنشر الفوضى، مشيرًا إلى أن أهالي منطقة رابعة العدوية ذاقوا الآمرين بعد أن سيطر الإخوان على الميدان للضغط على مؤسسات الدولة الوطنية لكي تنصاع لأوامرهم.



وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقتها طلب في هذه الأثناء من الشعب المصري التفويض لمحاربة الإرهاب المحتمل، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت من خلال أذرعها الإعلامية تصوير الأمر على غير حقيقته وأظهروا الجماعة على أنها مجني عليها.



وأوضح أن الشعب المصري، استجاب لدعوة الرئيس وبعدها أعلنت الدولة بكل حسم وقوة أنها لن تسمح بممارسة العمليات الإرهابية على أرضها وأنه حان الوقت لأن تفيق مصر من غمة الجماعات الظلامية التي سيطرت على الأوضاع في البلاد، مؤكدًا أن وزارة الداخلية أصدرت يوم 14 أغسطس نداءها الأخير للمعتصمين بإخلاء الميدان والإعلان عن مخرج آمن وأنه لن يتم ملاحقة المعتصمين عقب خروجهم.

