حقيقة مغادرة"مصلي العجلة" وأسرته المنزل بسبب"السوشيال ميديا"

كشفت الدستور مفاجأة، هي أن صاحب واقعة الصلاة على العجلة يوم عيد الأضحى المبارك، ترك منزله فترة غير معلومة، بعد الضغط عليه من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى.



وقال محمد عبد الحميد، من جيران الحاج محمد صنقر الشهير "برجل العجلة"، فى تصريحات خاصة لـ"لدستور" أنه شاهده هو وزوجته يغادران المنزل، مطالبًا رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعى بالابتعاد عن الحياة الشخصية للمواطنين قائلا "سيبو الراجل في حاله".



وأكد أن الرجل بصحة جيدة، وجميع وسائل الإعلام نشرت أخبار كاذبة عنه، تتعلق بوفاته وإصابته بجلطة، وطلاق بناتة، ولكن جميع الأخبار كاذبة وغير حقيقة.



يذكر أن رجل العجلة أكد أنه سليم ولم يصب بجلطة ولم تطلق بناتة، وانة لجأ الى الصلاة على العجلة لوجود خشونة فى الركبة وتأكل فى الغضاريف علاوة على عدم قدرته على الركوع والسجود.