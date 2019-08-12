سفينة إغاثة إسبانية: إنزال 8 مهاجرين غير شرعيين من المرضى وأقاربهم في مالطا

تمكنت إحدى سفن الإغاثة الإنسانية الإسبانية اليوم الإثنين من إنزال 8 أشخاص من المرضى وأقاربهم في مالطا، مع استمرارها في البحث عن دولة أخرى تقبل بنحو 151 آخرين من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تقطعت بهم السبل على ظهر السفينة في مياه البحر المتوسط.



وقال المتحدث باسم السفينة التابعة لمنظمة (الأذرع المفتوحة) الإسبانية إن سيدتين إحدهما مصابة بورم في المخ والأخرى مصابة بالتهاب في الرئة نزلتا مع 6 من أقاربهما في مالطا، فيما وافقت السلطات الإيطالية أمس على استقبال شخص آخر يعاني من مشاكل صحية "لم يكشف عن طبيعتها".وفقا لما أذاعته راديو (صوت أمريكا).



واضاف المتحدث أن الموانئ الأوروبية ترفض - حتى الآن - استقبال باقى المهاجرين رغم مرور 12 يوما على وجودهم على سطح السفينة، مشيرا إلى أن ميناء (لامبدوسا) الإيطالي يعتبر الأقرب إلى مكان تواجد السفينة الأسبانية المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من الأفارقة.



يشار إلى أن إيطاليا تحظر استقبال السفن التابعة لمنظمة (الأذرع المفتوحة) في موانئها، وتطالب الدول الأوروبية بتحمل قدر أكبر من عبء المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون إلى موانئها انطلاقا من سواحل شمال افريقيا.