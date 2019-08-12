ترامب يبدي رغبته في لقاء جونسون قريبا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون "في المستقبل القريب"، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما اليوم الإثنين.



وقال البيت الأبيض - في بيان - إن الزعيمين ناقشا ملفات التجارة والأمن الدولي بين قضايا أخرى.



وأعرب ترامب - خلال الاتصال - عن تقديره لشراكة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، موضحا أنه يتطلع للقاء جونسون "في المستقبل القريب"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



ورجحت الصحيفة أن يعقد اللقاء على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا هذا الشهر.