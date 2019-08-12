مروان محسن يحتفل بزفافه بحضور نجوم الكورة

احتفل مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي والمنتخب على حضور حفل الزفاف.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا سهلًا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.