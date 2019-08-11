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حوادث

سجين مفرج عنه: الرئيس أعادني لأسرتي في عيد الأضحى (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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بدموع ملأت عيون أحد السجناء المفرج عنهم من شدة الفرح، عقب العفو عنه ضمن القرار الرئاسي الذي شمل 1634 سجين في صباح عيد الأضحى اليوم، أن هذه القرار فضلا من رئيس عبدالفتاح السيسي، ويشعر بهم فأعطاهم هذا الإفراج في شهر كريم حتى نكون بين أسرنا.

وتابع أن من داخل السجن وقبل خروجي بقول تحيا مصر وأنا فداء مصر.

وكان قد عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

وانتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية، إلى انطباق القرار على عدد 1024 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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