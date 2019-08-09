صلاح حسب الله يطالب المصريين بالدعاء للوطن فى صلاة عيد الأضحى

طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، جموع المصريين ممن يؤدون مناسك الحج هذا العام بالدعاء لمصر أثناء وقوفهم غدا السبت على جبل عرفات وكذلك ملايين المصريين أثناء أداء صلاة العيد أن يدعوا لمصر بأن يحفظها الله وشعبها من كل سوء وأن يحفظ أبنائها البواسل من رجال الجيش والشرطة الذين يضحون بحياتهم فداء للوطن.



وطالب "حسب الله"، من الأراضى المقدسة وزارة الأوقاف، بأن توجه بذلك للائمة أثناء خطبة العيد، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحفظ مصر من كل سوء وقد تجلى ذلك الأمر فى ثورة 30 يونيو عام 2013 التى نجحت فيها بقياداتها الواعية وشعبها العظيم وبتوفيق من المولى عز وجل فى إنهاء حكم الفاشية الدينية.



وقال إننا نتوجه جميعا بالدعاء الى الله أن يحقق لمصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة خير اجناد الأرض من صقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة وزملائهم أبطال الشرطة فى القضاء على الإرهاب والإرهابيين وتحرير مصر كلها من دنسهم ورجسهم.