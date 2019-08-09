أحمد حلمي يكشف الموعد النهائي لعرض "خيال مأته"

أعلن الفنان أحمد حلمي، عن طرح فيلمه الجديد والذي يحمل أسم "خيال مأته" اليوم الجمعة بجميع دور العرض.



ونشر حلمي إعلان الفيلم على موقع الفيديوهات القصيرة والصور إعلان الفيلم، معلقًا عليه:"ساعات معدودة وهينزل فيلم خيال مآتة في جميع دور العرض.. يارب يعجبكوا".



"خيال مآته" فيلم من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة.. وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعى خلال فترة الستينيات، ويجسد "حلمي" شخصيتين ضمن أحداث الفيلم، حول مهندس ديكور يدعى "زيزو"، ويظهر "حلمي"، مجسدًا شخصية رجل عجوز يعيش في الألفية، وتتوالى الأحداث.