إصابة رمضان صبحي قبل مواجهة إطلع بره

أعلن النادي الأهلي عن تعرض اللاعب رمضان صبحي لإصابة بكدمة قوية في الكاحل خلال مران الفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد المقبل.



وجاءت إصابة اللاعب بكدمة في القدمة ليخرج من المران برفق طبيب الفريق من أجل الاطمئنان عل حالته.



وشارك صبحي مع الأهلي في الفترة الماضية بصفة أساسية منذ عودته للقلعة الحمراء معارا من هيدرسفيلد الإنجليزي في يناير الماضي، قبل أن يحصل النادي على خدماته في نهاية الموسم الحالي.



ويأمل الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي في تعافي اللاعب سريعا من الإصابة حتى يصبح جاهزا للمباراة المقبلة.