بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورًا تظهر لحظة تقبيل فتاة للفنان محمد رمضان على الملأ وأمام الجميع، خلال فعاليات تكريمه من مجلة "enigma"، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم نشرها من تلك الواقعة، وجه تلك الفتاة كاملًا، وتبين أنها الفنانة الكويتية إيما شاه، وهي ممثلة مسرحية من أب كويتي وأم إيرانية.وظهر محمد رمضان في الصور مبتسمًا، بينما فتاة أخرى ترتدي فستانا عاري الظهر، تندفع نحوه لتضع قبلة على خده الأيسر.لكن علاقة الفنان محمد رمضان مع الممثلة الكويتية لم تنتهى عند القبلة فقط؛ بل أنه رقص معها على أغنيته الشهيرة "مافيا"، وكان قد التقى بها في أمريكا وعرفته الممثلة بنفسها وقابلته بترحاب كبير وهو ما جعل "الأسطورة" يتعامل معها بتلقائية.يذكر أن مجلة "enigma" العالمية، احتفت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، الخميس الماضي، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.من ناحية أخرى حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحًا كاسحًا بكليب "انساي" بـ69 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو.واحتل كليب أغنية "انساي" الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.