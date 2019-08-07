غرفة عجمان تبحث مع وفد بريطاني التعاون الاقتصادي

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد بريطاني اقتصادي سبل التعاون المشترك في عدد من القطاعات وفرص الاستثمار المتاحة وإمكانية الشراكة بين رجال الأعمال لدى الطرفين.



استقبل الوفد في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بحضور مروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار.



وضم الوفد سيمون ويليامز مدير إدارة المشاريع الخاصة بإدارة التجارة الخارجية وجاسن تاج مسؤولة تجارة المشاريع الخاصة بإدارة التجارة الخارجية للسفارة البريطانية في الإمارات.



وخلال اللقاء أكد الحضور ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وعقد اللقاءات المشتركة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية واستعراض أهم الإحصائيات وقصص النجاح الملهمة لمستثمري الطرفين، لا سيما أن الشركات البريطانية في إمارة عجمان يصل عددها إلى 1136 مؤسسة في مختلف المجالات لإنتاج المعادن والأغذية والنسيج والمواد الكيماوية.



وقدم مروان حارب نبذة عن سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وسرعة الإجراءات باعتماد الخدمات الذكية في الجهات المعنية كافة بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى الخدمات والمزايا التي تقدمها منطقة عجمان الحرة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة.