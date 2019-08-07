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عالم

مسؤول: هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصينى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:21 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
أ ش أ
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قال رئيس مكتب شؤون هونج كونج ومكاو بالصين، اليوم الأربعاء، إن هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وأدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيين الذين يشرفون على شؤون هونج كونج، بالتعليقات خلال اجتماع في مدينة شينتشين بجنوب الصين.

كان تشانغ يعقد منتدى ضم مندوبي هونج كونج إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هونج كونج.

وشهدت هونج كونج احتجاجات على مدى شهور تحولت إلى العنف في بعض الأحيان رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم.

غير أن الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى رد فعل على الحكومة أججه قلق كثير من السكان من تآكل الحريات في ظل السيطرة المشددة لزعماء الحزب الشيوعي في بكين.

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