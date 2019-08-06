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حوادث

تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في "التلاعب بالبورصة"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة علاء وجمال مبارك، في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسات 28، 29، 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للمرافعة، وقررت المحكمة حضور المتهم الخامس بشخصه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، محمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان، محمد أبو العلا وعادل الشيخ.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسًا على أن هيئة المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى "محمد نعيم" في قضية منعه من التصرف بأمواله.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب إعلان كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
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