مقتل وإصابة 26 مسلحًا من "طالبان" بغارات جوية شمال أفغانستان

شنت القوات الأفغانية غارات جوية على إقليم فارياب بشمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 26 مسلحًا من حركة طالبان.



وذكر الجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء «خامة - برس» اليوم الإثنين، أن القوات الجوية شنت هذه الغارات على أحد أحياء الإقليم الشمالى، مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 9 من مسلحى طالبان.



وأضاف البيان، أنه تم تدمير أحد المجمعات الإستراتيجية التابعة للحركة المسلحة، إلى جانب بعض الأسلحة والذخائر، التى تستخدمها طالبان فى تنفيذ عملياتها.



من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.



ويعتبر إقليم فارياب من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر «طالبان»، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.