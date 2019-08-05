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مصر

معهد الأورام يستأنف استقبال المرضى.. و"المقاولون العرب" تبدأ أعمال الترميم (صور)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
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استأنف المعهد القومى للأورام، ، صباح اليوم، أعماله فى استقبال المرضى، ويؤدى الموظفون بالمعهد عملهم بشكل طبيعى مع وضع حواجز لفصل الواجهة المتضررة جراء الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية للمعهد أمس الأحد.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن شركة المقاولين العرب بدأت بالفعل أعمال الترميم للتلفيات بالمعهد، مشيرا إلى أن معهد الأورام يستقبل المرضى المترددين عليه بقاعات داخل المعهد، كما أنه تم توفير أماكن بديلة يتلقى فيها المرضى العلاج.

وبعث الخشت برسالة طمأنينة لكل المترددين على المعهد وذويهم، قائلا: "لدينا خلية نحل تعمل داخل المعهد لتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة للمرضى خلال تلقيهم العلاج، ومعهد الأورام عاد للعمل وهذا يبرهن على أن مصر تستطيع".
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