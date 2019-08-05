صرف أجور عمال المرحلة الأولى بالتربية والتعليم في كفر الشيخ

أكد محافظ كفر الشيخ، صرف أجور عمال المرحلة الأولى المثبتة والعمالة المؤقتة بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية للأجور الموسمية موسمين كاملين بمديرية التربية والتعليم، طبقًا للقانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والصالح العام.



وكان محافظ كفر الشيخ، أمر بتعزيز مديرية التربية والتعليم بـ 4 ملايين جنيه، نهاية الأسبوع الماضي لصرف أجور عمال المرحلة الأولى المثبتة والعمالة المؤقتة على بند 23 أجور موسميين.